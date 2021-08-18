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В мире18 августа 2021 21:20

Президент Афганистана уверен, что скоро вернется в страну

По заверению Ашрафа Гани, он покинул страну, чтобы не стать причиной кровопролития
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Ашраф Гани уверен, что скоро вернется в страну

Ашраф Гани уверен, что скоро вернется в страну

Фото: REUTERS

Президент Афганистана Ашраф Гани уверен, что в ближайшем будущем вернется в страну и подтвердил, что сейчас находится в ОАЭ. Об этом он заявил в своем видеообращении в Facebook.

Он отметил, что покинул Афганистан, так как не хотел становиться причиной кровопролития. По словам Гани, службы безопасности сообщили ему о готовящемся заговоре, угрожавшем его жизни.

- Я в (Объединенных Арабских) Эмиратах, но в ближайшем будущем вернусь в свою страну, — сказал Гани, заверив, что продолжит прилагать усилия "для достижения справедливости для афганцев.

Также Гани опроверг информацию о том, что во время выезда из страны забрал с собой много денег. По его словам, он уехал " в одной рубашке, тюрбане и туфлях", а также прихватил с собой несколько книг в одной сумке.

Ранее Министерство иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ сообщило, что Ашраф Гани укрылся вместе с семьей в Объединенных Арабских Эмиратах. В ведомстве отметили, что для предоставления убежища президенту Афганистана есть гуманитарные основания.