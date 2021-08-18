МИД ОАЭ подтвердил, что предоставил Ашрафу Гани с семьей убежище Фото: REUTERS

Президент Афганистана Ашраф Гани укрылся вместе с семьей в Объединенных Арабских Эмиратах. Эту информацию подтвердило Министерство иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ.

«Министерство подтверждает, что ОАЭ приветствовали президента Ашрафа Гани и его семью в стране», – говорится на сайте ведомства.

МИД ОАЭ сообщил, что для предоставления убежища президенту Афганистана есть гуманитарные основания.

Как писал сайт kp.ru, Гани 15 августа 2021 покинул Афганистан, после того, как боевики движения «Талибан»* вошли в Кабул. В этот же день он прибыл в столицу Узбекистана.

Позже Гани обратился к жителям страны в связи с ситуацией вокруг передачи власти «Талибану»*. Политик заявил, что был вынужден покинуть Афганистан, поскольку террористы пригрозили военными действиями на всей территории Кабула. Bloomberg сообщал, что бегство президента Афганистана поставило крест на договоре между США и талибами*, предполагавший отставку Гани.

Сайт kp.ru писал, как президент Афганистана бежал из страны в сопровождении машин, набитых деньгами.

*Запрещенная в России террористическая организация