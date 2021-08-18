Эрдоган: Турция готова сотрудничать с талибами*

Тайип Эрдоган заявил, что Турция готова сотрудничать с талибами* Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна готова к сотрудничеству с представителями движения "Талибан"*.

- Мы готовы ко всем видам сотрудничества, чтобы сохранить мир для афганского народа, (обеспечить) благополучие турецких граждан, живущих в этой стране, а также защитить интересы нашего государства, — цитирует турецкого лидера издание Hurriyet.

Эрдоган также отметил, что Турция приветствует "умеренные" заявления талибов*.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудили ситуацию, сложившуюся в Афганистане, призвав ключевые национальные силы обеспечить безопасность и правопорядок в стране. Как отметили в МИД РФ, министры также затронули вопросы международной и двусторонней повестки дня. Лавров и Чавушоглу также обсудили график предстоящих двусторонних контактов «на высшем и высоком уровне.

*Запрещенная в России террористическая организация