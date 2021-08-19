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Авто19 августа 2021 1:31

В России с 29 августа отменяют обязательный техосмотр для покупки ОСАГО

Предполагается, что это позволит упростить процесс заключения договора обязательного автострахования
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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В России с 29 августа отменяют обязательный техосмотр для покупки ОСАГО

В России с 29 августа отменяют обязательный техосмотр для покупки ОСАГО

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В России с 29 августа автовладельцы смогут приобретать полисы ОСАГО без документа, подтверждающего прохождение процедуры технического осмотра транспортного средства.

- Для покупки полиса ОСАГО теперь не нужен документ о прохождении техосмотра автомобиля. Такие изменения в правила ОСАГО зарегистрированы Минюстом РФ. Изменения в нормативные акты Банка России начнут действовать с 29 августа 2021 года, - говорится в сообщении из сообщения ЦБ РФ.