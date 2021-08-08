МВД России пересмотрит порядок сдачи экзамена на водительские права Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Российское министерство внутренних дел намерено пересмотреть действия экзаменатора и кандидата в водители на практическом экзамене на право управления транспортным средством. Об этом в воскресенье, 8 августа, пишет агентство ТАСС, ссылаясь на информацию ведомства.

С 1 апреля 2021 года в России начал действовать новый административный регламент МВД, который исключил площадку в формате отдельного экзамена. С весны сотрудники ГИБДД стали оценивать будущих водителей только в условиях реального дорожного движения.

- Есть некоторые вопросы, которые требуют уточнений в части действий экзаменатора и кандидата в водители при проверке отдельных маневров и действий в ходе экзамена. Пока что в МВД не видят необходимости вносить концептуальные изменений в сам регламент, - сообщили представители министерства.

В ведомстве отметили, что с 1 апреля по 20 июля по новым правилам практические экзамены в условиях дорожного движения сдавали свыше 1,1 тысячи кандидатов в водители. Только треть из них получили положительную оценку, при этом с первого раза успешно сдали экзамен на право управление автомобилем только 13 процентов кандидатов.