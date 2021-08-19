В МВД предложили упростить процедуру техосмотра автомобилей

В МВД России решили предложить новые пути по упрощению процедуры техосмотра, путем отказа от некоторых проверок. С такой инициативой представители ведомства выступили в Минэкономразвития.

В частности, речь идет об отказе от следующих проверок, упрощающих процедуру техосмотра: проверки коррозии элементов тормозной системы, наличия повреждений тормозных трубопроводов, а также способности стеклоомывателя подавать жидкость в зону очистки стекла. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на текст протокола совещания в Минэкономразвития РФ.