Экономист рассказал, как Меркель "развела" Украину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в вопросе поддержки газопровода "Северный поток - 2" обеспечила интересы своего государства. Таким образом, она "развела" Украину, заявил в эфире телеканала "Наш" киевский экономист Юрий Атаманюк.

- Меркель определенно заслуживает самых лучших оценок со стороны немецкого народа. Она у дурных украинцев забрала весь транзит газа, на котором зарабатывала Украина пять миллиардов ежегодно, на Германию, - заявил Атаманюк.

Эксперт также добавил, что именно от Германии, как основного газового хаба, теперь будет зависеть энергетическая безопасность Европы.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что проект "Северный поток – 2" достроен уже практически до последней мили, вопросов к компаниям, участвующим в проекте никогда не возникало. Он также указал, что любые попытки помешать завершению строительства газопровода обречены на провал.