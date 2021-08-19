Украинские наемники заявили, что в Афганистане их считали «третьим сортом» Фото: REUTERS

Украинские наемники, которые находились в Афганистане, заявили, что в этой стране они выполняли «самую тяжелую работу» и при этом считались «третьим сортом». Об этом в четверг, 19 августа, пишет издание «Страна.уа».

- Для американских и других иностранных ЧВК наши солдаты даже не второй сорт, а третий. Мы работали там, где не работают даже латиноамериканцы. На самых опасных заданиях. Это разминирование, арьергардное прикрытие отхода американских коммандос. Речь также идет о сопровождении транспортов в районы, которые не контролировались ни США, ни правительством Афганистана. Смертность на таких заданиях повышенная, - сообщил один из наемников из Украины.

Военнослужащий также пожаловался на низкий уровень заработной платы, заявив, что она значительно ниже, чем у западных наемников: те получают до 20 тысяч долларов, а украинцы – от пяти до десяти тысяч.

Как ранее писал сайт kp.ru, накануне сообщалось, что на американской военной базе в Кабуле после эвакуации граждан Соединенных Штатов остались 12 украинских военнослужащих, а также грузины, румыны и болгары.