Больше половины россиян россиянин мечтают жить в частных домах Фото: Евгения ГУСЕВА

Больше половины (59%) россиян мечтают иметь свой участок и жить в частном доме. Индивидуальному жилью отдают предпочтение 70% индивидуальному жилью, но не все пока готовы решиться на такую покупку.

Каждый второй (56%) хотел бы, чтобы объект находится в черте города, а 44% респондентов рассматривают загородную недвижимость.

На покупку частного дома в ближайшие пару лет готовы решиться 71% россиян. 71% опрошенных планируют приобретение в ближайшие пару лет.

Таковы данные опроса, проведенного АО «ДОМ.РФ» совместно с ВЦИОМом, Эксперты рынка недвижимости полагают, что интерес к загородному жилью в ближайшее время будет расти, равно как и цены.

- В сравнении с 2019 годом спрос на дома за городом вырос в два и более раз, — говорит «Известиям» руководитель отдела загородной недвижимости офиса «Миэль» «Сущевский» Татьяна Ананьева. – Но учитывая малую долю ликвидных объектов на рынке загородной недвижимости, интерес будет сохранятся еще долго.

Цены, скорее всего, тоже будут расти. За последний год стоимость строительства у подрядных организаций увеличилась 30–50% за год.

- Это связано в том числе с существенным ростом цен на строительные материалы, а также оттоком рабочей силы, - считает заместитель управляющего директора «ДОМ.РФ» по развитию ипотечного бизнеса Олег Комлик. – Спрос на объекты будет высоким, но для развития рынка существуют серьезные ограничения. В том числе низкое распространение ипотеки на индивидуальные дома, в том числе на строительство.

Стоит отметить, что растут цены не только на строительство домов, но и на их аренду. Стоимость аренды загородного жилья за год увеличилась на 50%. Если раньше спрос объяснялся ситуацией с коронавирусом, то сейчас к причинам добавилась сильная жара. Дороже всего теперь обходятся дачи на побережье Черного моря, сообщает телеканал "360".