В Москве мужчина закрылся в квартире с ребенком и включил газ Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве неизвестный мужчина закрылся с ребенком в квартире и включил газ. На место происшествия направлены спасатели. Об этом в четверг, 19 августа, сообщает телеканал «360», ссылаясь на информацию своего источника в экстренных службах российской столицы.

По предварительным данным, инцидент произошел сегодня утром в квартире в жилом доме на Очаковском шоссе. Подробности происшествия и мотивы мужчины пока что неизвестны.

Как писал сайт kp.ru, накануне Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении женщины, которая выбросила младенца в мусорный бак в Москве. Ребенка нашли в мусорном контейнере в Хамовниках в минувшую субботу.