Противники талибов* в Афганистане попросили Запад прислать им оружие Фото: REUTERS

Бойцы сопротивления в провинции Панджшер в Афганистане, которая по-прежнему остается неподконтрольной талибам*, призвали страны Запада прислать им оружие. Об этом в четверг, 19 августа, говорится в заявлении лидера сопротивления Ахмада Масуда, которое было опубликовано в газете Washington Post.

Ахмад Масуд – сын покойного главы «Северного альянса» Ахмад Шаха Масуда, которые тоже воевал с боевиками движения. Мусад-младший считает, что Соединенных Штаты и их союзники «покинули поле битвы», однако американская сторона все еще может быть «великим арсеналом демократии».

- Прошу друзей Афганистана на Западе вступиться за нас перед конгрессом и администрацией США, вступиться за нас в Лондоне, где я завершил учебу, и в Париже, где минувшей весной почтили память моего отца. Бойцы афганской армии откликнулись на мой призыв, они направляются в Панджшер с оружием и техникой. Мы будем защищать провинцию как последний бастион афганской свободы. Но нам необходимо больше оружия, боеприпасов и снаряжения, - говорится в заявлении.

Как писал сайт kp.ru, вчера боевики «Талибана»* публично казнили четырех командиров в Кандагаре, которые были сторонниками прежних властей Афганистана.

*Террористическая организация, запрещенная в России.