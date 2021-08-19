Мошенники стали пугать россиян снижением пенсии Фото: Shutterstock

Мошенники стали пугать россиян снижением пенсии, а чтобы этого не произошло, просят погасить некую «задолженность» по специальному счету. Новый способ обмана уже успели опробовать на москвичах и, скорее всего, теперь он распространится в регионах.

Одной из жертв преступников стала жительница Москвы. 10 августа ей позвонили от имени Пенсионного фонда, и предупредили о снижении выплат из-за долга. Женщине посоветовали обратиться в ФССП и даже дали номер телефона, где ее звонка уже ждали сообщники лже-сотрудников ПФР. В итоге пенсионерка перевела им 75 тысяч рублей.

В Центробанке отметили, что мошенники сейчас все чаще стараются маскироваться под государственные структуры и представляться сотрудниками госорганов. Однако алгоритм их действий в целом остается прежним. Треть жертв социальной инженерии – это люди старше 60 лет.

В ПФР отмечают, что снижение пенсий из-за каких-либо штрафов не производится. Такое может произойти только если измениться региональный коэффициент, который учитывается при формировании пенсионных выплат. Например, если человек уехал из северных регионов в места с более благоприятным климатом.

Доплаты пропадают, если снимается инвалидность или человек перестает ухаживать за иждивенцем-инвалидом.

- Наконец, выплата меньшего размера может быть зачислена, если пенсионер имеет, например, неоплаченный штраф. На пенсию по старости может быть обращено взыскание судебных приставов. Но после выплаты задолженности сумма снова станет прежней, - отметил в беседе с «Известиями» доктор юридических наук, экс-глава ПФР по Республике Татарстан Марсель Имамов.

Ранее в ПФР рассказали об эффективном способе увеличения пенсии. В первую очередь это участие в программе софинансирования выплат. Тогда человек может рассчитывать не на двойные перечисления, сообщает телеканал "360".