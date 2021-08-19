Инфекционист объяснил, почему вакцины от коронавируса есть, а лекарства нет Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фарминдустрия не сразу переключилась на разработку лекарств для лечения коронавирусной инфекции, поскольку все предполагали, что коронавирус является сезонным заболеванием. Об этом в четверг, 19 августа, рассказал заместитель главы по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Инфекционист объяснил, что в настоящее время ведутся работы по разработке лекарства от инфекции, однако кроме создания самого вещества необходимо подобрать концентрацию и дозу. По этой причине лекарства создаются дольше вакцин.

- Исследования в данном направлении будут продолжаться и дальше, однако если вирус станет сезонным, то они прекратятся. Разработка лекарств занимает более длительное время, чем создание вакцин, и требует огромных финансовых затрат и ресурсов. Если примеры и других инфекций, против которых есть вакцины, но нет лекарств. Например, корь и бешенство, - сообщил Александр Горелов в интервью РИА Новости.

Как писал сайт kp.ru, накануне центр «Вектор» сообщил, что обновленная вакцина от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона-Н» будет зарегистрирована в России в течение августа текущего 2021 года.