Эксперт ВОЗ: вакцинация защищает от смерти при заражении штаммом коронавируса «дельта» Фото: Мария ЛЕНЦ

Вакцинация от коронавирусной инфекции эффективно защищает от смерти и тяжелой формы заболевания при заражении штаммом «дельта». Об этом в четверг, 19 августа, заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан.

- Вакцины предотвращают рост числа случаев тяжелого течения заболевания и смертей от варианта коронавирусной инфекции «дельта», - сообщила эксперт во время онлайн-брифинга.

Ее коллега, эпидемиолог Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове, в свою очередь, отметила, что даже в государствах с высоким уровнем вакцинации штамм «дельта» циркулирует, скорее, среди не привитых, а также там, где не соблюдаются меры предосторожности.

Как писал сайт kp.ru, накануне генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что индийский вариант коронавируса распространяется быстрее, чем органы здравоохранения успевают на него реагировать.