Центр имени Гамалеи модифицировал «Спутник V» под штамм коронавируса «дельта» Фото: REUTERS

Ученые научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России разработали вариант вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V», который модифицирован специально под штамм заболевания «дельта». Об этом в четверг, 19 августа, сообщил глава учреждения Александр Гинцбург.

Академик Российской академии наук отметил при этом, что пока что говорить о степени эффективности такой вакцины.

- В холодильнике уже есть сделанная конструкция вакцины, модифицированная под штамм «дельта». Все начали делать вакцину на основе последовательности данной вариации коронавируса, а будет ли она лучше существующих препаратов, априори никто сказать не может, - объяснил Александр Гинцбург в интервью «Интерфаксу».

Ранее эксперты Всемирной организации здравоохранения заявили, что вакцинация эффективно защищает от смерти и тяжелой формы заболевания при заражении штаммом «дельта».