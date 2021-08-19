Роскосмос: коррекцию орбиты МКС отложили из-за неготовности американского сегмента Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Коррекцию высоты орбиты Международной космической станции пришлось отложить из-за неготовности американского сегмента. Об этом в четверг, 19 августа, говорится в сообщении на официальном сайте «Роскосмоса».

Изначально коррекция орбиты МКС была запланирована на сегодняшнее утро, однако ее перенесли на резервную дату — 21 августа текущего 2021 года по просьбе американской стороны.

- Соответствующая просьба со стороны США поступила из-за технической неготовности американского сегмента станции, о которой в подмосковный Центр управления полетами ЦНИИмаш сообщили представители сменного руководителям полетом Flight Director, - говорится в сообщении государственной корпорации.

Напомним, ранее стала известно, что отверстие в бытовом отсеке в корабле «Союз», пристыкованном к Международной космической станции в 2018 году, было просверлено в условиях невесомости человеком, который был незнаком с устройством данного корабля. Накануне гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в государственной компании не обвиняют американского астронавта в сверлении отверстия в корабле.