Рогозин: «Роскосмос» не обвиняет американского астронавта в сверлении «дырки» на МКС

Дмитрий Рогозин Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в госкомпании не обвиняют астронавта NASA Серену Ауньон-Чэнселлор в сверлении отверстия в корабле «Союз», пристыкованном к Международной космической станции (МКС) в 2018 году.

«Никто никогда ее не обвинял… Роскосмос никого не обвиняет. Мы не хотим неприятностей для нашего сотрудничества», - написал глава госкорпорации в комментариях к записи помощника главы NASA Кэти Лидерс в Twitter.

Рогозин также сообщил, что проведенное ранее расследование исключило версию, согласно которой отверстие просверлили на Земле. Таким образом гендиректор «Роскосмоса» отреагировал на вопрос о том, мог ли кто-то из работников повредить «Союз» до запуска и скрыть это.

Напомним, ранее в NASA заявили, что версия, согласно которой отверстие в «Союзе», просверлил американский астронавт, не заслуживает доверия. Незадолго до этого появилась информация о том, что отверстие в бытовом отсеке космического корабля в 2018 году было просверлено в условиях невесомости человеком, который был незнаком с устройством данного корабля. Также говорилось о том, что после обнаружения неполадки российские космонавты прошли проверку на полиграфе, но астронавты NASA отказались.