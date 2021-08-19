МИД России не видит необходимости в «нагнетании для демонстрации силы» из-за ситуации в Афганистане Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Российское министерство иностранных дел не видит необходимости в «нагнетании для демонстрации силы» на уровне Организации Договора о коллективной безопасности из-за ситуации в Афганистане. Об этом в четверг, 19 августа, сообщил заместитель главы ведомства Александр Панкин в ходе беседы с журналистами.

Заместитель министра иностранных дел России отметил, что ситуация в Афганистане всегда на повестке ОДКБ.

- Если имеют в виду более радикальные меры, то мы будем реагировать по мере возникновения. Не дай Бог, предпосылок для этого. Пока что нагнетания с целью демонстрации силы не предусмотрено, - сказал Александр Панкин.

Как ранее писал сайт kp.ru, по словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, российская сторона пока что не торопится признавать режим движения «Талибан»* в Афганистане.

*Запрещенная в России террористическая организация