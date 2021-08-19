NI: Россия выйдет победителем из ситуации с бегством США из Афганистана Фото: REUTERS

После ухода американских войск из Афганистана в стране образовался вакуум, который готовы заполнить сразу несколько государств, в том числе Россия и Китай. Об этом в четверг, 19 августа, заявил аналитик Центра политики безопасности в Вашингтоне Майя Карлин в своей статье для журнала The National Interest.

Автор материала утверждает, что в настоящее время Россия и Китая якобы стремятся подорвать мощь Соединенных Штатов, а также стремятся поддержать свою экономику. В публикации говорится, что российская сторона якобы рассматривает падение правительства Афганистана и подъем талибов* как момент, чтобы «начать действовать».

- Минимизация американского присутствия в мире — это их общая цель. Москва и Пекин будут работать вместе в формате международных форумов, на которых не будет представлена американская позиция. Другие страны, которые могут выйти победителями из ситуации с Афганистаном, — это Иран и Катар, - заявила Майя Карлин.

Как писал сайт kp.ru, сегодня замглавы МИД России отметил, что российское внешнеполитическое ведомство не видит необходимости в «нагнетании для демонстрации силы» на уровне ОДКБ из-за ситуации в Афганистане.

*Запрещенная в России террористическая организация