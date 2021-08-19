Цены на бензин в России могут снизиться осенью Фото: Иван ВИСЛОВ

Осенью в России могут снизиться цены на бензин. Это произойдет в том случае, если топливные компании выполнят рекомендации Минэнерго и ФАС – ведомствам рекомендовали в III квартале 2021 года повысить объем продаж бензина и дизельного топлива на бирже на 1 п.п.

Нефтяникам выгоднее продавать сырье на бирже, чем на внутреннем рынке. По данным на 13 августа Аи-92 котировался по 58 456 рублей за тонну, в то время как индекс Netback составлял 70 986 рублей за тонну. Нетбэк – это ценовой ориентир для компаний. Показатель рассчитывается как экспортная цена на тот или иной вид топлива за вычетом транспортных расходов и налогов.

Именно к верхней планке стремятся продавцы, но поставлять на биржу весь добытый объем нельзя. На торги попадают всего 12% от производства автомобильного бензина и 8,5% дизельного топлива. Оставшиеся объемы реализуются на внутреннем рынке, что формирует рыночную цену.

Экономисты полагают, что увеличение предложения на бирже может превысить спрос и тогда нетбек начнет снижаться. Как следствие, продавцы переориентируются на внутренний рынок, но и здесь увеличивающие объемы топлива приведут к снижению розничных цен.

- В долгосрочной перспективе на цены влияют курсы валют, но в краткосрочной из-за растущего предложения топлива цены на бензин в сентябре немного упадут, – комментирует «Известиям» управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева.

По мнению руководителя аналитического центра «Независимого топливного союза» Григория Баженова, после осеннего снижения, цены могут отыграть потерянное. Но никаких резких скачков в 2021 году ждать не стоит.

- Я не думаю, что что-то серьезным образом изменится и у нас поменяется траектория цены. Поэтому мой базовый прогноз, который был в начале года — то, что у нас в России цена на бензин вырастет в диапазоне 6-8% — сохраняется, - отметил Баженов в беседе с 5-tv.ru.