Боррель: Евросоюз не должен позволить России и Китаю взять контроль над ситуацией в Афганистане Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны Европейского союза не должны позволить российской и китайской сторонам взять контроль над ситуацией в Афганистане и «стать спонсорами» Кабула. Об этом в четверг, 19 августа, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая на внеплановом заседании комитетов Европарламента по иностранным делам и по вопросам развития.

- У нас была встреча глав министерств иностранных дел Евросоюза по ситуации в Афганистане. В ходе встречи обменялись мнениями, как Евросоюз должен себя позиционировать по отношению к новой политической реальности в афганской столице. Мы не должны позволить России и Китаю взять контроль над ситуацией в Афганистане и стать спонсорами Кабула. Необходимо действовать, - сказал он.

В то же время Жозеп Боррель призвал государства Европейского союза говорить со всеми странами, которые имеют влияние на Афганистан.

Как писал сайт kp.ru, ранее аналитик Центра политики безопасности в Вашингтоне заявила, что после ухода Соединенных Штатов из Афганистана в стране образовался «вакуум», который готовы заполнить сразу несколько государств, в том числе Россия и Китай.