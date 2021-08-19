Талибы* пригласят бывших членов администраций Афганистана в новое правительство Фото: REUTERS

Движение «Талибан»*, захватившее власть в Афганистане, намерено предложить бывшим членам администраций страны места в новом правительстве республики, рассказал представитель талибов*.

В настоящее время боевики и экс-чиновники Афганистана проводят консультации относительно будущего сотрудничества. Не исключено, что должности в новом правительстве страны получат женщины, передает Reuters.

Как писал сайт kp.ru, «Талибан»* ведет переговоры для формирования открытого исламского правительства с участием всех заинтересованных сторон в Афганистане.

Ранее сообщалось, что талибы* намерены провозгласить создание «Исламского эмирата Афганистан», однако позже движение отказалось от этого плана.

Официальный представитель «Талибана» Забихулла Муджахид заявлял, что талибы* учтут ошибки прошлых властей и обещают никому не мстить.

*Запрещенная в России террористическая организация