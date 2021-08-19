Зеленский заявил, что Украина построит «большой флот» к 2035 году Фото: REUTERS

На Украине к 2035 году намерены реализовать большую программу по развитию военно-морского флота и построить «большой флот». Об этом в четверг, 19 августа, заявил украинский президент Владимир Зеленский, чьи слова приводит пресс-служба его офиса.

- В настоящее время у нас есть три этапа. Украина к 2035 году построит большой флот. Первый этап мы будем видеть в реальности, он пройдет до 2024 года. Второй – уложимся до 2030 года, а третий этап – уже до 2035 года. На Украине сейчас создается инфраструктура для строительства военно-морского флота: малых подлодок, корветов и военных катеров. Планируется также запустить развитие военно-морских баз, - объяснил глава государства.

По словам Владимира Зеленского, первая такая военно-морская база строится в Бердянске на юге Запорожской области. Президент Незалежной заявил, что идея состоит в поддержке этого проекта со стороны Европы, Британии и США. Украина также увеличивает присутствие флота союзников из государств Североатлантического альянса в Черном и Азовском морях.

Ранее автор журнала National Interest заявил, что Украина лишилась большей части флота после возвращения Крыма в состав России по итогам проведенного в 2014 году референдума.