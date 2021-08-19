Профессор РАН объяснил в чем отличие модифицированной вакцины «Спутник V» Фото: REUTERS

Молекулярный биолог, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов объяснил, чем отличается модифицированный под «Дельту» «Спутник V».

Ученый отметил, что кардинальных изменений не было, но разработчики заменили один из компонентов, который поможет организму выработать иммунитет к более агрессивной «Дельте».

- В вакцине заменен ген белка S уханьского варианта на ген белка S варианта «Дельта». Поэтому в целом это тот же самый аденовирус, вакцина той же конструкции, - отметил Нетесов в беседе с 5-tv.ru.

Модификация вакцины была необходима, так как индийский штамм «Дельта» оказался смертоноснее уханьского.

В центре имени Гамалеи, где разрабатывают вакцину, пока не берутся оценивать эффективность новой версии «Спутника V», равно как и не исключают, что в будущем придется проводить повторные модификации.

Коронавирус стал более смертоносным и этому поспособствовал именно штамм «Дельта».

11 августа исполняется год с момента регистрации первой российской вакцины «Спутник V». Директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что за этот период препарат доказал свою эффективность, причем не только в России, но и за рубежом.

Также ученый рассказал, что уже в середине сентября может быть зарегистрирована подростковая вакцин, пишет газета "Известия".