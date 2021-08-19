Nord Stream 2 не подтвердила информацию об окончании строительства газопровода 23 августа 2021 Фото: REUTERS

Оператор газопровода «Северный поток – 2» – компания Nord Stream 2 – считает спекуляциями сообщения некоторых СМИ о том, что строительство трубопровода будет завершено 23 августа 2021.

Как рассказали ТАСС представители компании, Nord Stream 2 «не может подтвердить спекуляции, запущенные несколькими СМИ, относительно дат». Информация о завершении строительства было неправильно истолкована, отметили в компании.

Укладка трубопровода завершена на 99%, добавил представитель оператора проекта.

Ранее официальный представитель партии «Альтернатива для Германии» в комитете Бундестага по экономике и энергетике Штеффен Котре сказал, что ввод «Северного потока – 2» в эксплуатацию произойдет, вероятнее всего, сразу после завершения его строительства.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что «Северный поток – 2» построен практически до последней мили, а любые попытки помешать завершению его строительства обречены на провал.