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В мире19 августа 2021 13:06

Представитель «Талибана»*: движение хочет улучшить дипломатические и торговые отношения со всеми странами

Забихулла Муджахид опроверг сообщения о том, что талибы* не собирались вести торговлю с другими государствами
Ксения АНУФРИЕВА
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Представитель «Талибана»*: движение хочет улучшить дипломатические и торговые отношения со всеми странами

Представитель «Талибана»*: движение хочет улучшить дипломатические и торговые отношения со всеми странами

Фото: REUTERS

Запрещенное в России движение «Талибан»* хочет улучшать дипломатические и торговые отношения со всеми странами мира. Об этом в четверг, 19 августа, заявил официальный представитель движения Забихулла Муджахид в ходе беседы с журналистами.

Представитель боевиков опроверг информацию о том, что талибы* не собирались вести торговлю с другими государствами и развивать дипломатические отношения.

- Эти сообщения не соответствуют действительности. Мы намерены улучшить дипломатические и торговые отношения со всеми странами, - сказал Забихулла Муджахид.

Как писал сайт kp.ru, ранее официальный представитель движения заверил, что талибы* не допустят, чтобы территорию Афганистана использовали для атаки на другие страны. Он добавил также, что талибы* не хотят иметь внутренних или внешних врагов.

*Запрещенная в России террористическая организация