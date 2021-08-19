Представитель «Талибана»*: движение хочет улучшить дипломатические и торговые отношения со всеми странами Фото: REUTERS

Запрещенное в России движение «Талибан»* хочет улучшать дипломатические и торговые отношения со всеми странами мира. Об этом в четверг, 19 августа, заявил официальный представитель движения Забихулла Муджахид в ходе беседы с журналистами.

Представитель боевиков опроверг информацию о том, что талибы* не собирались вести торговлю с другими государствами и развивать дипломатические отношения.

- Эти сообщения не соответствуют действительности. Мы намерены улучшить дипломатические и торговые отношения со всеми странами, - сказал Забихулла Муджахид.

Как писал сайт kp.ru, ранее официальный представитель движения заверил, что талибы* не допустят, чтобы территорию Афганистана использовали для атаки на другие страны. Он добавил также, что талибы* не хотят иметь внутренних или внешних врагов.

*Запрещенная в России террористическая организация