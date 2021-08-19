Сумма штрафов Google в России достигла 32,5 миллиона рублей Фото: REUTERS

Корпорация Google была оштрафована в России на общую сумму 32,5 миллиона рублей, рассказала пресс-секретарь Мирового суда Таганского района Москвы Зульфия Гуринчук.

В четверг, 19 августа, Google оштрафовали на шесть миллионов рублей оп трем протоколам, во вторник, 17 августа, – на 14 миллионов. Главным образом штрафы наложены за отказ удалить запрещенный в России контент. Кроме того, корпорация признали виновной в призывах к экстремизму, пишет РИА Новости.

Как сообщал сайт kp.ru, в конце июля 2021 суд в Москве оштрафовал Google на три миллиона рублей по делу о нарушении законодательства России в области персональных данных. Корпорация отказалась локализовать базы данных пользователей в России. Это был первый штраф для Google за подобное нарушение.

В мае 2021 Мировой суд Таганского района столицы оштрафовал Google на четыре миллиона рублей за отказ удалить запрещенную в России информацию. Кроме того, компанию оштрафовали на 3,5 миллиона рублей за недостаточную фильтрацию поисковой выдачи.