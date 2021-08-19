Лавров: Россия выступает за общенациональный диалог в Афганистане Фото: REUTERS

Российская сторона выступает за общенациональный диалог в Афганистане и приветствует заявление талибов* о готовности вступить в диалог с политическими силами страны. Об этом в четверг, 19 августа, заявил глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров.

Руководитель внешнеполитического ведомства отметил, что РФ готова возобновить работу московского формата, имеющего наибольшую перспективу для поддержания общенационального диалога на территории Афганистана.

- Талибы пока еще не контролируют всю территорию Афганистана. Поступают сообщения о ситуации в Панджерском ущелье. Но от этого только становится еще более последовательной наша позиция. Когда весь Афганистан был охвачен гражданской войной, мы призывали к диалогу с участием всех сторону. Сейчас, когда талибы* взяли власть в Кабуле, выступаем за такой же диалог - представительное, репрезентативное правительство. Которое и будет представлять интересы граждан страны, - объяснил Сергей Лавров.

Как писал сайт kp.ru, ранее министр иностранных дел РФ отметил, что Россия не торопится признавать режим движения «Талибан»* в Афганистане.

* Запрещенная в России террористическая организация