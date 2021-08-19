"Газпром" сможет поставить в Европу 5,6 млрд кубометров газа через "Северный поток - 2" в 2021 году

Строительство "Северного потока - 2" окончательно завершится 23 августа 2021 года. Фото: REUTERS

По газопроводу "Северный поток - 2" в текущем году может быть поставлено 5,6 млрд куб. м газа. Об этом рассказали в “Газпроме”, подводя итоги работы трубопровода за последние 3 года.

В компании также рассказали, что 2020 год стал рекордным по поставкам газа на европейский рынок через "Северный поток" - газопровод, работающий с 2012 года, и рассчитанный на поставку 55 миллиардов кубометров газа из Ленинградской области в Германию по дну Балтийского моря. “Северный поток - 2” - его близнец, который расширяет мощности первого газопровода и позволяет доставлять газ за рубеж в обход территории Украины.

По данным "Газпрома", поставки трубопроводного газа в Германию по всем направлениям в целом в 2021 году составили 33,1 млрд куб. м - это на 42,1% больше, чем за тот же период 2020 года и на 8,5% больше, чем за тот же период 2019 года. За оставшиеся 4,5 месяца текущего года компания планирует поставить в Европу еще 5,6 млрд куб. м газа.

Как ранее писал сайт kp.ru, компания Nord Stream 2 не подтвердила информацию о том, что строительство "Северного потока - 2" окончательно завершится 23 августа 2021 года.