Комбинация «Спутника V» с вакциной Moderna показала повышенный иммунный ответ Фото: REUTERS

Комбинация российской вакцины против коронавируса «Спутник V» и препарата компании Moderna показала повышенный иммунный ответ, следует из данных исследований Министерства здравоохранения Аргентины.

Как сообщается на сайте ведомства, в стране были проведены три исследования, в которых приняли участие свыше 600 человек. Ученые изучали комбинации «Спутника V» с вакцинами компаний Moderna, AstraZeneca и Sinopharm.

«При комбинации «Спутника V» с Moderna наблюдается более сильный иммунный ответ», – говорится в сообщении.

По наблюдениям медиков, комбинация российского препарата с вакциной AstraZeneca не продемонстрировала каких-то значительных изменений в сравнении с применением двух доз «Спутника V». Действие комбинации российской вакцины с препаратом от Sinopharm пока изучается. Как отметили в аргентинском Минздраве, во время исследований не было ни одного серьезного случая побочных эффектов или госпитализации.

Напомним, ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что российская вакцина «Спутник Лайт» в качестве третьего укола для тех, кто уже привился препаратом Pfizer, повышает защиту от «индийского» штамма «Дельта».

Как писал сайт kp.ru, Российский фонд прямых инвестиций предложил компании Pfizer использовать «Спутник Лайт» в качестве третьего укола для усиления эффекта.