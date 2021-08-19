Зеленский заявил, что переговоры об украинских заключенных в России нужно вести напрямую с Путиным Фото: Facebook Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский высказался за прямой диалог с российским лидером Владимиром Путиным по вопросу о взаимном освобождении заключенных. В беседе с журналистами он сообщил, что сформированы списки для освобождения удерживаемых лиц.

«На сегодня кроме прямых переговоров с президентом России в отношении крымских узников я другого выхода не вижу», – приводятся слова Зеленского на сайте его офиса.

Украинский лидер заявил, что Москва «связывает вопрос политзаключенных из Крыма с оккупацией полуострова». Как отметил Зеленский, Киев готов к любым шагам, чтобы «вернуть наших крымчан», и Путин может «спокойно вернуть Украине пленных, даже если считает, что они не политзаключенные».

Как писал сайт kp.ru, зимой 2021 Верховная рада Украины обратилась к международным организациям, чтобы потребовали от России обеспечить беспрепятственный доступ в Крым мониторинговых миссий и международных организаций, а также освободить «политзаключенных».

Напомним, Зеленский заявил, что жители Крыма с радостью примут украинскую власть.