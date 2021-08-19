Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
В мире19 августа 2021 15:26

Боррель: США ежедневно тратили на Афганистан по 300 млн долларов последние 20 лет

Глава дипломатии ЕС рассказал о финансировании американского контингента в исламской республике
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Жозеп Боррель.

Жозеп Боррель.

Фото: REUTERS

Вашингтон тратил на Афганистан по 300 млн долларов в день на протяжении последних 20 лет. Такое заявление сделал верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

«США тратили более 300 миллионов долларов в Афганистане каждый день», - заявил дипломат в четверг, 19 августа, в ходе заседания комитетов Европейского союза по ситуации в республике.

Таким образом, согласно заявлению Борреля, общие финансирование США на поддержание своего контингента в Афганистане составило свыше двух триллионов долларов.

При этом, по мнению главы дипломатии ЕС, результаты все равно оказались скромными. Как он отметил, смена власти стала настоящей катастрофой как для народа, так и для других стран. Кроме того, Боррель считает, что случившееся оказалось неожиданностью для всех, в том числе и для «Талибана»*.

Как писал сайт kp.ru, ранее Боррель сообщил, что в Европейском союзе признали победу «Талибана»* в афганской войне, и Брюссель готов к диалогу с новыми властями Афганистана.

*Запрещенная в России террористическая организация