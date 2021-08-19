Байден допустил, что войска США останутся в Афганистане после 31 августа

Джо Байден Фото: REUTERS

Соединенные Штаты может сохранить свой воинский контингент в Афганистане и после 31 августа, при условии, что к этому моменту из республики не удастся эвакуировать всех американских граждан. Такое заявление сделал президент США Джо Байден.

«Американцы должны понимать, что мы постараемся завершить этот процесс до 31 августа … Если там еще будут находиться американские граждане, мы останемся, чтобы вывезти их всех … Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы эвакуировать всех американцев и всех наших союзников», - сказал глава Белого дома в интервью телеканалу ABC, комментируя вопрос ведущего о том, останутся ли американские военные в Афганистане, если к указанной дате не удастся эвакуировать всех американских граждан.

Байден уточнил, что США собираются вывезти из Афганистана от 50 тысяч до 65 тысяч афганцев. По словам американского лидера, сохранение в республики американского воинского контингента будет зависеть «от ситуации», а также от того, сможет ли Вашингтон «ускорить процесс эвакуации до 5-7 тысяч человек в день».

Как писал сайт kp.ru, накануне, верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Вашингтон тратил на Афганистан по 300 млн долларов в день на протяжении последних 20 лет, отметив, что результаты все равно оказались скромными.