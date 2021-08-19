Экономист объяснил рост числа несовершеннолетних самозанятых в России Фото: Анастасия Осипова

За семь месяцев 2021 года в России вдвое увеличилось количество самозанятых молодых людей, которым не исполнилось 18 лет. Еще в конце прошлого года их было 19,5 тысячи, а теперь почти 41 тысячи.

Экономист Андрей Колганов объяснил, с чем связан интерес молодежи к данному формату. Эксперт отмечает, что многие молодые люди открывают свой бизнес вынуждено, так как не в силах найти устраивающую их работу. Поэтому решаются попробовать развить в себе бизнес-жилку.

Количество таких «вынужденных» бизнесменов может доходить до 25-30% от общего числа молодых самозанятых.

К тому же, данная форма очень удобна и понятна. Не нужно составлять отчеты, плюс щадящий налоговый режим.

- Это удобная форма легализации мелкого бизнеса, где имеются значительные технические удобства по фиксации сделок и оформлению налоговых платежей- объяснил эксперт в беседе с NEWS.ru.

Регионы-лидеры по числу самозанятых до 18 лет:

Москва - 7,9 тыс. человек,

Санкт-Петербург - 3,1 тыс.,

Московская область - 2,7 тыс.,

Татарстан - 2,3 тыс.,

Краснодарский край - 1,8 тыс.

Эксперт так же отметил, что для малого бизнеса характерна высокая неустойчивость. Многие вынуждены ликвидировать его в первый же год работы.