Экономист объяснил рост числа несовершеннолетних самозанятых в России
Фото: Анастасия Осипова
За семь месяцев 2021 года в России вдвое увеличилось количество самозанятых молодых людей, которым не исполнилось 18 лет. Еще в конце прошлого года их было 19,5 тысячи, а теперь почти 41 тысячи.
Экономист Андрей Колганов объяснил, с чем связан интерес молодежи к данному формату. Эксперт отмечает, что многие молодые люди открывают свой бизнес вынуждено, так как не в силах найти устраивающую их работу. Поэтому решаются попробовать развить в себе бизнес-жилку.
Количество таких «вынужденных» бизнесменов может доходить до 25-30% от общего числа молодых самозанятых.
К тому же, данная форма очень удобна и понятна. Не нужно составлять отчеты, плюс щадящий налоговый режим.
- Это удобная форма легализации мелкого бизнеса, где имеются значительные технические удобства по фиксации сделок и оформлению налоговых платежей- объяснил эксперт в беседе с NEWS.ru.
Регионы-лидеры по числу самозанятых до 18 лет:
Москва - 7,9 тыс. человек,
Санкт-Петербург - 3,1 тыс.,
Московская область - 2,7 тыс.,
Татарстан - 2,3 тыс.,
Краснодарский край - 1,8 тыс.
Эксперт так же отметил, что для малого бизнеса характерна высокая неустойчивость. Многие вынуждены ликвидировать его в первый же год работы.