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Политика19 августа 2021 17:09

Зеленский недоволен договоренностями США и Германии по "Северному потоку - 2"

Украинский лидер намерен вновь призывать Байдена вмешаться в ситуацию
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что недоволен договоренностями по проекту газопровода «Северный поток – 2», которые были достигнуты межу Берлином и Вашингтоном, и намерен в ходе своего визита в США вновь призывать американского лидера Джо Байдена вмешаться в ситуацию.

«Конечно же, я недоволен этими договоренностями, если это можно так назвать, а также форматом, в котором они были достигнуты», - приводит The Washington Post слова украинского лидера.

Как отметил Зеленский, он «не слишком верит» тому, что все обещания, которые были даны в рамках достигнутых ранее договоренностей, будут выполнены.

Издание сообщает, что в ответ на вопрос, считает ли Зеленский договор между Берлином и Вашингтоном предательством, украинский лидер «пожал плечами и улыбнулся».

Напомним, встреча Зеленского с Байденом состоится 31 августа 2021.