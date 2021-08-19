Встреча Зеленского с Байденом пройдет 31 августа 2021 Фото: REUTERS

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена состоится в Вашингтоне 31 августа 2021, рассказал на брифинге украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, визит Зеленского решено перенести, поскольку программу поездки украинского лидера в Соединенные Штаты расширили. Между лидерами также запланирована встреча в формате «с глазу на глаз», сообщил глава МИД Украины.

Ранее Кулеба сообщил, что на предстоящий встрече президентов Украины и США будут обсуждаться три блока вопросов: политический, экономический и вопросы безопасности.

Визит президента Украины в США был изначально запланирован на 30 августа 2021. Напомним, в Киеве заявили, что на встрече с Байденом он должен потребовать для Незалежной статус «особого» союзника США вне НАТО.

Как писал сайт kp.ru, на Украине встрече Зеленского и Байдена заранее предрекают провал.