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Происшествия19 августа 2021 17:37

Полиция США сообщает об угрозе взрыва вблизи библиотеки Конгресса

Правоохранители просят избегать зоны вокруг библиотеки
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Полиция США сообщает об угрозе взрыва вблизи библиотеки Конгресса

Полиция США сообщает об угрозе взрыва вблизи библиотеки Конгресса

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полиция Капитолия проверяет сообщения о минировании грузовика, который припаркован вблизи библиотеки Конгресса Соединенных Штатов.

«Это расследование угрозы взрыва… Пожалуйста, продолжайте избегать зоны вокруг Библиотеки Конгресса», - говорится в сообщении, опубликованном в четверг, 19 августа, на официальной странице полиции Конгресса в Twitter.

Уточняется, что здание библиотеки находится в непосредственной близости от Верховного суда Соединенных Штатов и здания Капитолия.

Как передает AP со ссылкой на источники, правоохранительные органы эвакуируют людей.

Напомним, 3 августа стрельба произошла около платформы у ближайшей к Пентагону станции метрополитена. Граждан попросили избегать данного района. Позже появилась информация, что сотрудник охраны ведомства поразил нападавшего выстрелом. Как уточнили правоохранители, в здание преступник не проник.