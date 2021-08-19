Путин обсудил с премьер-министром Италии обстановку в Афганистане

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг, 19 августа, в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин обсудил с председателем Совета министров Италии Марио Драги ситуацию в Афганистане. Об этом сообщает пресс-служба Кремля, где уточнили, что разговор состоялся по инициативе итальянской стороны.

«Основное внимание уделено положению дел в Афганистане. С обеих сторон акцентирована важность недопущения гуманитарной катастрофы, обеспечения безопасности жителей страны», - говорится в заявлении пресс-службы Кремля.

Кроме того, в ходе разговора Драги и Путин отметил необходимость в дальнейшей борьбе с распространением террористической идеологии, а также наркоугрозой, которая исходит с территории Афганистана.

Напомним, накануне в МИД РФ заявили, что бежавший из Афганистана Ашраф Гани, занимавший пост президента республики, несет ответственность за происходящее в стране.