МИД РФ: бежавший из Афганистана Ашраф Гани несет ответственность за происходящее в стране

Ашраф Гани Фото: REUTERS

Бежавший из Афганистана Ашраф Гани, занимавший пост президента республики, несет ответственность за происходящее в стране. Такое мнение высказали в Министерстве иностранных дел РФ.

Напомним, Гани покинул Афганистан после захвата Кабула талибами*. Министерство иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ заявило, что экс-президент Афганистана укрылся вместе с семьей в Объединенных Арабских Эмиратах. В ведомстве уточнили, что для предоставления ему убежища есть гуманитарные основания.

Как писал сайт kp.ru, Ашраф выразил уверенность, что в ближайшем будущем вернется в Афганистан, отметив, что покинул республику, поскольку не хотел становиться причиной кровопролития. По его словам, службы безопасности сообщили ему о готовящемся заговоре, угрожавшем его жизни.

*Запрещенная в России террористическая организация