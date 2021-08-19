Психотерапевт перечислила пять способов, как работать эффективнее и быстрее справляться с делами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Российский врач-психотерапевт, писатель Наталья Толстая перечислила пять способов, которые помогут не только работать эффективнее, но и быстрее справляться с делами.

Первое и самое важное правило эффективного рабочего дня – это сделать основную работу в три первые часа смены. Не стоит в начале рабочего дня тратить силы на мелкие задачи. К середине дня когнитивные функции ухудшаются и на фоне усталости становится труднее выполнять сложные задания.

Второе правило - нужно правильно структурировать рабочие задачи. У французов существует понятие mise en place, что в переводе: «всему свое место».

- Повар никогда не победит сразу к кастрюлям, чтобы начать готовить. Он сначала планирует процесс, потом разбивает его на задачи, подбирает инструменты, продукты в нужном количестве, раскладывает то, что пригодится для блюда, — делится в беседе с NEWS.RU врач-психотерапевт.

Третье правило – нельзя трудиться без перерывов. Отдых крайне необходим. Перерывы надо делать каждый два часа, тогда энергия восполнится и продуктивность увеличится. Первый признак того, что пора отдохнуть – человек стал смотреть по сторонам, искать съестное.

Четвертое правило – не работать после окончания рабочего дня. Работа – работа, дом-дом. Нужно менять сферу деятельности.

Пятое правило – в свободное время подписывать себя энергией. Это можно сделать через любимые занятия. Заниматься физической активностью, учить языки. Последнее так же поможет продвинуться по карьерной лестнице.