Зеленский считает, что запуск «Северного потока-2» несет угрозу для ЕС

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил ситуацию вокруг проекта газопровода «Северный поток - 2» с плохим кино, отметив, что знает, чем оно закончится.

По его мнению, запуск проекта несет угрозу не только Киеву, но и всем странам Европейского союза. При этом, как считает украинский лидер, весь мир осознает губительность транзита газа по «Северному потоку-2», который приведет к острому дефициту газа на Украине из-за завышенных цен.

«Мы знаем конец этого фильма, но все равно идем, смотрим это кино и верим, что оно как-то по-другому закончится. А оно не заканчивается по-другому, потому что это кино, его уже сняли. Они понимают, как они снимали, какая там драматургия и к чему они ведут», - завил украинский лидер.

Напомним, в России и Германии ни раз заявляли, что проект коммерческий, и никакой угрозы не несет, но как писал сайт kp.ru, накануне Зеленский заявил, что недоволен договоренностями США и Германии по «Северному потоку – 2», и намерен вновь призывать Вашингтон вмешаться в ситуацию.