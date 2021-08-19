Захарова о признании Тлибана*: все будет мериться исходя из реальных действий

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В эфире Радио «Комсомольская правда» официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала вопрос о признании в России движения «Талибан»*, отметив, что данный вопрос «вытекает из конкретных действий и шагов», и «не решается в теории, а в практике».

«Все будет мериться исходя из реальных действий. Мы фиксируем все заявления о стремлении ведения внутреннего диалога, формируя свою позицию. Мы не можем жить в мире сюрреализма», - заявила дипломат, отметив, что «наши западные партнеры сваливаются к тому, чтобы существовать в придуманном мире», и призвала не придумывать несуществующий мир и верить в него.

Напомним, днем ранее, 18 августа, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва будет судить о талибах* по их действиям, отметив, что российские власти внимательно следят за ситуацией в Афганистане, которая значительно изменилась всего за последние десять дней.

*Запрещенная в России террористическая организация