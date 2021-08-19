Захарова об Афганистане: С крыльев самолетов разбивались не только жизни людей, но и западные ценности Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 19 августа в эфире радио "Комсомольская правда" рассказала о том, как разбивались западные ценности из-за ситуации в Афганистане.

По ее мнению, страны Запада не только не проявляют солидарность, о которой сами постоянно твердят другим странам, но и не придерживаются этого даже в отношении союзников.

- Они все время используют тезис "солидарность". Термин хороший. Но они строят вокруг солидарность. А где же строят ее? Только тогда, когда нужно сплотиться вокруг антироссийских санкций. Вот, могли бы проявить солидарность в вопросе вакцин. Так там же каждый рвет за себя! Они не только не проявляют солидарность, над которыми несут "опеку", они даже в отношении союзников не несут солидарность. Свежий пример - Афганистан, - рассказала Захарова.

Дипломат напомнила, что тысячи людей работали на западное сообщество. Однако в результате дело пошло так, что весь мир увидел падающих с крыльев людей.

- Сейчас произошло крушение западных ценностей - с падающими с крыльев людей разбивались не только жизни людей, но и западные ценности, - подытожила представитель ведомства.

Ранее сообщалось, что несколько человек, желавших улететь из захваченного талибами* Кабула, зацепились за шасси самолета с американцами. Однако когда лайнер стал взлетать, двое из них упали и погибли в результате случившегося.

*Запрещенная в России террористическая организация