Установлены личности некоторых погибших при падении с улетающего из Кабула самолета США Фото: REUTERS

Установлены личности некоторые погибшие при падении с улетающего из Кабула американского самолета.

Как передают СМИ, среди погибших обремененный долгами доктор, семнадцатилетний подросток, а также игрок национальной молодежной футбольной команды

Ранее местный журналист Бабак Тагваее сообщил, что при попытке покинуть страну на шасси иностранного самолета погиб футболист афганской молодежной сборной Заки Анвари.

Напомним, ранее несколько человек, желавших улететь из захваченного Кабула, зацепились за шасси самолета с американцами, но когда лайнер стал взлетать, они разбились насмерть. Позже появилось сообщение, что в отсеке шасси прилетевшего из афганской столицы самолета ВВС США нашли тело человека.

Как писал сайт kp.ru, комментируя произошедшие, постпред США при Организации Объединенных Наций (ООН) Линда Томас-Гринфилд заявила, что «друзья и союзники» Штатов «не висят на самолетах». Кроме того, появилось сообщение о том, что члены экипажа военно-транспортного самолета США нуждались в помощи психотерапевтов и священников, поскольку слишком разволновались после информации о том, что в нише шасси лайнера были найдены человеческие останки.