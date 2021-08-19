Людей эвакуируют с Таймс-Сквер в Нью-Йорке из-за подозрительного предмета Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В четверг, 19 августа, людей эвакуировали с площади Таймс-Сквер, расположенной в центре Нью-Йорка, из-за подозрительного предмета. Об этом сообщила полиция города.

На опубликованных в Сети кадрах можно увидеть, что правоохранительные органы установили заграждения.

Как передает РИА Новости, был обнаружен подозрительный предмет, «предположительно красный бочонок для печенья». Все подразделения прибыли в центр города, где эвакуировали людей.

Напомним, сегодня, 19 августа, полиция Капитолия заявила о проверке сообщения о минировании грузовика, припаркованного вблизи библиотеки Конгресса США, которая находится в непосредственной близости от Верховного суда Соединенных Штатов и здания Капитолия. Позже правоохранители уточнили, что о бомбе в авто заявил водитель, у которого в руках видели подобие детонатора, идут переговоры. Как сообщает UPD, личность подозреваемого установлена, однако его мотивы пока неизвестны.