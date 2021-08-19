Путин и Макрон обсудили ситуацию в Афганистане

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг, 19 августа, в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и французский лидер Эмманюэль Макрон обстоятельно рассмотрели ситуацию в Афганистане, а также обсудили положение в Нагорном Карабахе и на востоке Украины. Об это сообщила пресс-служба Кремля.

«Обстоятельно рассмотрена обстановка в Афганистане после прихода к власти Движения талибов… Выражена готовность совместными усилиями, в том числе в рамках СБ ООН и "Группы двадцати", содействовать установлению в Афганистане мира и стабильности», - говорится в заявлении.

Отмечается, что с обеих сторон была отмечена важность обеспечения безопасности гражданского населения Афганистана и решения неотложных гуманитарных задач в республике.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 19 августа, Путин также обсудил ситуацию в Афганистане с председателем Совета министров Италии Марио Драги. Стороны отметил необходимость в дальнейшей борьбе с распространением террористической идеологии, а также наркоугрозой, которая исходит с территории Афганистана.