Мужчина угрожает взорвать бомбу возле библиотеки Конгресса и требует разговора Байденом Фото: соцсети

Полиция Капитолия ведет переговоры с мужчиной, который заявил о наличии у него взрывного устройства в автомобиле, и угрожает взрывом.

Правоохранители уточняют, что о бомбе в грузовике заявил сам водитель, у которого в руках видели подобие детонатора. В настоящие время с ним идут переговоры. Как передает UPD, личность подозреваемого установлена. Его зовут Рэй Росберри, однако его мотивы пока неизвестны.

Отмечается, что мужчина требует разговора с президентом США Джо Байденом.

Напомним, сегодня, 19 августа, полиция Капитолия заявила о проверке сообщения о минировании грузовика, припаркованного вблизи библиотеки Конгресса США, которая находится в непосредственной близости от Верховного суда Соединенных Штатов и здания Капитолия. Правоохранители просили местных жителей избегать этой территории, а также сообщалось об эвакуации людей.