Зеленский ждет от Меркель гарантий энергетической безопасности после запуска "Северного потока - 2" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что канцлер Германии Ангела Меркель приедет в Киев с гарантиями в энергетической безопасности, которые до этого могут быть обеспечены в ходе ее переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

«Я не ожидаю, что канцлер приедет с подарками в Киев. Этого она не делала даже в прошлые годы. Я надеюсь, что Ангела Меркель и Владимир Путин достигнут определенного согласия, с которым она прибудет в Киев. Это могут быть гарантии для Украины», - заявил украинский лидер в интервью журналистам изданий из стран «нормандской четверки» и США, отрывок из которого приводится на сайте офиса президента.

По словам Зеленского, речь может идти о том, что Москва согласится на поставку минимальных объемов газа, который будет транспортироваться газопроводной системой Украины в Европейский союз.

Также, по мнению украинского лидера, немецкий канцлер в переговорах с Москвой ведет себя в достаточной мере прагматично.

«Понятно, что она пытается поддерживать отношения с Москвой. Это можно назвать прагматическим подходом … Россия, как и раньше, имеет влияние. Мое личное мнение, что канцлер продвигает очень деликатный путь балансирования», - заявил Зеленский, назвав подход Меркель слишком мягким.

Напомним, канцлер Германии посетит Россию 20 августа, а 22 августа совершит визит на Украину.