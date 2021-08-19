Зеленский ждет от Меркель гарантий энергетической безопасности после запуска "Северного потока - 2"
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что канцлер Германии Ангела Меркель приедет в Киев с гарантиями в энергетической безопасности, которые до этого могут быть обеспечены в ходе ее переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
«Я не ожидаю, что канцлер приедет с подарками в Киев. Этого она не делала даже в прошлые годы. Я надеюсь, что Ангела Меркель и Владимир Путин достигнут определенного согласия, с которым она прибудет в Киев. Это могут быть гарантии для Украины», - заявил украинский лидер в интервью журналистам изданий из стран «нормандской четверки» и США, отрывок из которого приводится на сайте офиса президента.
По словам Зеленского, речь может идти о том, что Москва согласится на поставку минимальных объемов газа, который будет транспортироваться газопроводной системой Украины в Европейский союз.
Также, по мнению украинского лидера, немецкий канцлер в переговорах с Москвой ведет себя в достаточной мере прагматично.
«Понятно, что она пытается поддерживать отношения с Москвой. Это можно назвать прагматическим подходом … Россия, как и раньше, имеет влияние. Мое личное мнение, что канцлер продвигает очень деликатный путь балансирования», - заявил Зеленский, назвав подход Меркель слишком мягким.
Напомним, канцлер Германии посетит Россию 20 августа, а 22 августа совершит визит на Украину.