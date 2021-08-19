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В мире19 августа 2021 22:02

Эрдоган: Турция может вступить в переговоры с Талибаном*

Турецкий лидер заявил о необходимости обеспечения стабильности и безопасности в Афганистане.
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: REUTERS

Анкара готова в случае необходимости провести переговоры с представителями движения «Талибан»*, когда они сформируют правительство. Такое заявление в четверг, 19 августа, сделал президент Реджеп Тайип Эрдоган, указав на необходимость обеспечения стабильности и безопасности в Афганистане.

«Поскольку нашей целью является обеспечение стабильности и безопасности в этой стране (Афганистане), то мы в случае необходимости обсудим нашу общую повестку с тем правительством, которое сформирует "Талибан"», - отметил турецкий.

Кроме того, Эрдоган заявил, что у Турции нет обязательств перед кем-либо, чтобы становиться пристанищем для афганских беженцев, призвав Европейский союз взять ответственность за миграционный кризис в регионе.

Напомним, турецкий лидер и ранее завилял о готовности Анкары сотрудничать с талибами*. По словам Эрдогана, это нужно, чтобы сохранить мир для афганского народа.

*Запрещенная в России террористическая организация