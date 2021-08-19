El Pais: российские военные корабли не впустили в испанский порт Фото: Евгения ГУСЕВА

Министерство иностранных дел Испании не ответило на запрос России о заходе двух военных российских кораблей в Сеуту.

Как передает газета El Pais, речь идет о большом противолодочном корабле «Вице-адмирал Кулаков» и спасательном буксирном судне «Алтай»

По данным издания Мадрид затребовал информацию о маршруте и целях плавания российских кораблей. Уточняется, что в последние десятилетия суда России регулярно останавливались в Сеуте, однако недовольство по этому поводу высказывала Великобритания, поскольку порт расположен недалеко от ее военно-морской базы в Гибралтаре.

Напомним, накануне в британском издании The Times появилась статья о российских подводных лодках, которые якобы находились у берегов Ирландии, пытаясь получить доступ к подводной интернет-инфраструктуре в разведывательных целях. Как писал сайт kp.ru, в МИД РФ подобную публикацию назвали информационным вбросом.